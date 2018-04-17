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В Иркутске местному жителю предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления
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В Иркутске местному жителю предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Следственным отделом по Октябрьскому району города Иркутска
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по  Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения у  одного из домов по улице Пискунова в городе Иркутске фрагментов туловища
мужчины.
По версии следствия, в январе 2018 года в квартире одного из домов по  улице Пискунова в городе Иркутске, между двумя мужчинами, распивавшими
спиртные напитки, произошла ссора, в ходе которой один из них нанес
колото-резаные ранения другому. От полученных повреждений 48-летний
потерпевший скончался на месте происшествия. Мужчина старался тщательно
скрыть следы преступления. Страшную находку обнаружили только в апреле
этого года. Следователи и сотрудники уголовного розыска МУ МВД России
«Иркутское» в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий в  кратчайшие сроки смогли установить личность потерпевшего и задержать
подозреваемого. Злоумышленником оказался 58-летний мужчина, ранее
неоднократно судимый, в том числе за преступления против личности.
В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного
дела продолжается.
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