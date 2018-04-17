В Иркутске местному жителю предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления

Следственным отделом по Октябрьскому району города Иркутска

предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения у одного из домов по улице Пискунова в городе Иркутске фрагментов туловища

мужчины.

По версии следствия, в январе 2018 года в квартире одного из домов по улице Пискунова в городе Иркутске, между двумя мужчинами, распивавшими

спиртные напитки, произошла ссора, в ходе которой один из них нанес

колото-резаные ранения другому. От полученных повреждений 48-летний

потерпевший скончался на месте происшествия. Мужчина старался тщательно

скрыть следы преступления. Страшную находку обнаружили только в апреле

«Иркутское» в ходе совместных следственно-оперативных мероприятий в кратчайшие сроки смогли установить личность потерпевшего и задержать

подозреваемого. Злоумышленником оказался 58-летний мужчина, ранее

неоднократно судимый, в том числе за преступления против личности.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении

преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему избрана

мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного

дела продолжается.