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Перепутанным в роддоме женщинам заплатят по миллиону рублей
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Перепутанным в роддоме женщинам заплатят по миллиону рублей 

News.ru 1 час назад
Суд постановил выплатить компенсацию в миллион рублей каждой из двух жительниц Челябинска, которых перепутали в роддоме. На протяжении 30 лет их воспитывали неродные матери, сообщает РИА Новости.
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