Многодетную мать из Ингушетии осудили за хищение 11 млн рублей

Суд установил, что женщина работала главным бухгалтером в Минсельхоза и начисляла пособия по беременности и родам себе, десяти сотрудникам и двум лицам, не работавшим в министерстве. Перечисленные на их счета выплаты она обналичивала в банкоматах. Таким способом за два года женщина «заработала» более 11 миллионов рублей.

В суде женщину приговорили к двум годам лишения свободы и потребовал возместить причинённый материальный ущерб. Поскольку на её иждивении четверо несовершеннолетних детей, суд предоставил отсрочку до исполнения младшему ребёнку 14 лет.