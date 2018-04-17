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Многодетную мать из Ингушетии осудили за хищение 11 млн рублей
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Многодетную мать из Ингушетии осудили за хищение 11 млн рублей 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Бывшего бухгалтера Минсельхоза Ингушетии осудили за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Суд установил, что женщина работала главным бухгалтером в Минсельхоза и начисляла пособия по беременности и родам себе, десяти сотрудникам и двум лицам, не работавшим в министерстве. Перечисленные на их счета выплаты она обналичивала в банкоматах. Таким способом за два года женщина «заработала» более 11 миллионов рублей.
В суде женщину приговорили к двум годам лишения свободы и потребовал возместить причинённый материальный ущерб. Поскольку на её иждивении четверо несовершеннолетних детей, суд предоставил отсрочку до исполнения младшему ребёнку 14 лет.
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