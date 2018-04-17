Перед судом предстанут двое граждан, обвиняемых в серии квартирных краж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Следствием установлено, что двое неоднократно судимых граждан в возрасте 41 и 42 лет, один из которых является гражданином закавказского государства, в период с апреля по декабрь 2016 года совершили 18 эпизодов краж путем взлома замков входных дверей квартир, расположенных на территории Красносельского, Московского, Приморского, Колпинского, Петродворцового, Кировского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга, а также Гатчинского и Тосненского районов Ленинградской области, откуда похитили денежные средства и ювелирные украшения. Общий ущерб составил четыре миллиона рублей.

В декабре 2016 года при попытке взломать входную дверь квартиры, расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области, указанные лица были задержаны оперативниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При задержании изъяты инструменты, которыми, согласно экспертизе, взламывались замки входных дверей. В ходе обыска по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты ювелирные изделия, которые впоследствии были опознаны потерпевшими.

Настоящее уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.