Ещё
Перед судом предстанут двое граждан, обвиняемых в серии квартирных краж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Перед судом предстанут двое граждан, обвиняемых в серии квартирных краж в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено производство по уголовному делу о квартирных кражах.
Следствием установлено, что двое неоднократно судимых граждан в возрасте 41 и 42 лет, один из которых является гражданином закавказского государства, в период с апреля по декабрь 2016 года совершили 18 эпизодов краж путем взлома замков входных дверей квартир, расположенных на территории Красносельского, Московского, Приморского, Колпинского, Петродворцового, Кировского, Пушкинского районов Санкт-Петербурга, а также Гатчинского и Тосненского районов Ленинградской области, откуда похитили денежные средства и ювелирные украшения. Общий ущерб составил четыре миллиона рублей.
В декабре 2016 года при попытке взломать входную дверь квартиры, расположенной в Гатчинском районе Ленинградской области, указанные лица были задержаны оперативниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. При задержании изъяты инструменты, которыми, согласно экспертизе, взламывались замки входных дверей. В ходе обыска по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты ювелирные изделия, которые впоследствии были опознаны потерпевшими.
Настоящее уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Ханты-Мансийске полицейскими задержан подозреваемый в серии телефонных мошенничеств Полицейские раскрыли кражу на два миллиона, совершенную в Ростове-на-Дону В Твери полицейскими пресечен факт незаконного оборота наркотических средств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Крым попадет на украинские деньги168
Украинский космос оказался под угрозой из-за США108
Россия отказалась перевозить грузы НАТО510
Макрон назвал себя «ровней Путину»379
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение