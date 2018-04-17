Гендиректор подрядчика Метростроя в Петербурге признался в неуплате налогов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 17 апреля. / ТАСС /. Гендиректор ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов , обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, а также его предполагаемый пособник признали вину на предварительном заседании по уголовному делу в Приморском районном суде Петербурга. Об этом во вторник сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Предварительное судебное заседание проводилось судом по ходатайству обвиняемых. В ходе заседания подсудимые полностью признали свою вину, ходатайствовали перед судом о рассмотрении дела в особом порядке", — сказали в пресс-службе.

По версии следствия, Морозов при пособничестве предпринимателя Хорева уклонился от уплаты налогов ЗАО «СМУ-11 Метрострой» на сумму 708 млн рублей. Обвиняемые, считают следователи, готовили фиктивные документы о выполнении работ при строительстве метрополитена подконтрольными им фирмами-однодневками и на основании этого вносили в налоговые декларации ЗАО «СМУ-11 Метрострой» за 2011-2013 года заведомо ложные сведения.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили осенью прошлого года. Морозова задержали и отправили под домашний арест. В феврале текущего года Приморский районный суд Петербурга выпустил его под залог в один млн рублей.

ЗАО «СМУ-11 Метрострой» — крупная компания, выступающая подрядчиком «Метростроя» на ряде объектов. Компания принимала участие в строительстве всех линий петербургского метро на станциях «Проспект Ветеранов», «Выборгская», «Девяткино», «Рыбацкое» и других.