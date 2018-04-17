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В Мантурово водитель-экспедитор украл из магазина 450 килограммов «ценной» бумаги
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МЧС обратилось к москвичам

В Мантурово водитель-экспедитор украл из магазина 450 килограммов «ценной» бумаги 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Мантурово возбудили уголовное дело в отношении воришки макулатуры. Мужчины вынес ее из магазина, сообщает пресс-служба управления МВД по Костромской области.
О пропаже брикетов прессованного картона, который уже был готов к сдаче, сообщили сотрудники магазина. Из подсобки пропали 450 килограммов макулатуры.
Оказалось, что на картон позарился 37-летний шарьинец, который работал водителем-экспедитором. Он привез в магазин хлеб и увидел в подсобке залежи макулатуры. Обратно решил пустым не ехать и погрузил весь картон в кузов. Он сдал его в ближайший пункт приема.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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