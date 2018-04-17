В Мантурово водитель-экспедитор украл из магазина 450 килограммов «ценной» бумаги 

В Мантурово возбудили уголовное дело в отношении воришки макулатуры. Мужчины вынес ее из магазина, сообщает пресс-служба управления МВД по Костромской области.
О пропаже брикетов прессованного картона, который уже был готов к сдаче, сообщили сотрудники магазина. Из подсобки пропали 450 килограммов макулатуры.
Оказалось, что на картон позарился 37-летний шарьинец, который работал водителем-экспедитором. Он привез в магазин хлеб и увидел в подсобке залежи макулатуры. Обратно решил пустым не ехать и погрузил весь картон в кузов. Он сдал его в ближайший пункт приема.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.