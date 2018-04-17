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Полиция застигла злоумышленников за кражей со склада РайПО
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Полиция застигла злоумышленников за кражей со склада РайПО 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщает, что установлены подозреваемые в краже продуктов, алкоголя и табака со склада потребительского общества в Должанском районе.
Сотрудники угрозыска задержали злоумышленников на месте преступления. Позже установлены личности мужчин. Оба они жители поселка Долгое. 20-летний уже привлекался к уголовной ответственности, его 23-летний товарищ ранее не попадался. Свою вину подозреваемые признали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Отметим, товара мужчины набрали на 5000 рублей.
Сельские магазины часто становятся объектом внимания злоумышленников. В Ливенском районе в 2017 году мужчина пытался ограбить торговую точку, прорезав дыру в чердаке. Мужчина по дереву залез на крышу пристройки, проник внутрь и ножовкой пропилил доски. Попав в магазин, он начал складывать в рюкзак и карманы колбасу, сыр, шоколад, водку, сигареты и деньги. Однако в этот момент прибыли сотрудники ЧОП и продавец, которые застигли вора на месте преступления. Потенциальный ущерб предпринимателю оценили в 9311 рублей 98 копеек.
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