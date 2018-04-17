Самарца будут судить за убийство двух мужчин, совершённое в 1996 году

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября 1996 года Крючков совместно с Грищенковым, Неомелевым, Николаевым, Сульдиным, Громовым, Секачем, Даниловым, Мешковым, находясь в лесопосадке, расположенной с южной стороны села Курумоч Волжского района нанесли множество ударов руками и ногами по голове и туловищу двум мужчинам, которые от полученных повреждений скончались на месте происшествия.

В 1997 году Грищенков, Неомелев, Николаев, Сульдин, Громов, Секач, Данилов, Мешков были осуждены Самарским областным судом к различным срокам лишения свободы за совершение убийства. Крючков от органов предварительного следствия и суда скрылся, в связи с чем был объявлен в Федеральный розыск.

Через 21 год нахождения в розыске Крючков был задержан. По ходатайству следователя он был взят под стражу. В ходе следствия Крюков полностью признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.