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Самарца будут судить за убийство двух мужчин, совершённое в 1996 году
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"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

Самарца будут судить за убийство двух мужчин, совершённое в 1996 году 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Третьим отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего Анатолия Крючкова, обвиняемого в убийстве двух лиц, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября 1996 года Крючков совместно с Грищенковым, Неомелевым, Николаевым, Сульдиным, Громовым, Секачем, Даниловым, Мешковым, находясь в лесопосадке, расположенной с южной стороны села Курумоч Волжского района нанесли множество ударов руками и ногами по голове и туловищу двум мужчинам, которые от полученных повреждений скончались на месте происшествия.
В 1997 году Грищенков, Неомелев, Николаев, Сульдин, Громов, Секач, Данилов, Мешков были осуждены Самарским областным судом к различным срокам лишения свободы за совершение убийства. Крючков от органов предварительного следствия и суда скрылся, в связи с чем был объявлен в Федеральный розыск.
Через 21 год нахождения в розыске Крючков был задержан. По ходатайству следователя он был взят под стражу. В ходе следствия Крюков полностью признал свою вину.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
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