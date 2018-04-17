Мужчина, обвиняемый в убийстве, произошедшем в 1996 г., наконец предстанет перед судом

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября 1996 г. Крючков вместе с Грищенковым, Неомелевым, Николаевым, Сульдиным, Громовым, Секачем, Даниловым, Мешковым в лесопосадке с южной стороны с. Курумоч Волжского района избили двух мужчин. От полученных травм жертвы скончались на месте.

В 1997 г. Грищенкова, Неомелева, Николаева, Сульдина, Громова, Секача, Данилова и Мешкова осудили. Крючков же скрылся от правоохранителей и находился в розыске.

Мужчину задержали, как утверждают следователи: «в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий через 21 год нахождения в розыске», в 2018 г. в Екатеринбурге

Во время следствия Крюков полностью признал вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.