Ещё
Мужчина, обвиняемый в убийстве, произошедшем в 1996 г., наконец предстанет перед судом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

Мужчина, обвиняемый в убийстве, произошедшем в 1996 г., наконец предстанет перед судом 

Волга Ньюс 2 часа назад
По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября 1996 г. Крючков вместе с Грищенковым, Неомелевым, Николаевым, Сульдиным, Громовым, Секачем, Даниловым, Мешковым в лесопосадке с южной стороны с. Курумоч Волжского района избили двух мужчин. От полученных травм жертвы скончались на месте.
В 1997 г. Грищенкова, Неомелева, Николаева, Сульдина, Громова, Секача, Данилова и Мешкова осудили. Крючков же скрылся от правоохранителей и находился в розыске.
Мужчину задержали, как утверждают следователи: «в результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий через 21 год нахождения в розыске», в 2018 г. в Екатеринбурге.
Во время следствия Крюков полностью признал вину. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Волга Ньюс: последние новости
В Самаре майора ФСБ подозревают в мошенничестве Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения Волги в Тольятти Директора самарской фирмы осудили за хищение 12 млн руб. через фирму-двойника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Крым попадет на украинские деньги168
Украинский космос оказался под угрозой из-за США108
Россия отказалась перевозить грузы НАТО510
Макрон назвал себя «ровней Путину»379
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение