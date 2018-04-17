Генпрокуратура: террористы вербуют граждан в основном через мессенджеры и соцсети

"В условиях сохранения террористических угроз определяющее значение имеет противодействие вовлечению граждан России в террористическую деятельность. Как показывает практика, вербовка в террористические организации осуществляется в сети интернет посредством мессенджеров, социальных сетей и сайтов с экстремистско-террористическим подтекстом", — отмечается в документе.

В связи с этим в 2017 году прокуратура , правоохранительные ведомства осуществляли мониторинг интернета, принимались меры к ограничению доступа к интернет-ресурсам, содержащим призывы к террористическим действиям.

В докладе также указано, что рост преступлений экстремистской направленности зафиксирован в России в 2017 году, в основном он происходил за счет преступлений, связанных с использованием интернет-ресурсов.

"В прошлом году в условиях общего роста зарегистрированных преступлений экстремистской направленности с 1450 до 1521 (+4,9%) снижались насильственные экстремистские проявления. Их удельный вес в общем количестве преступлений рассматриваемой категории не превысил 3,5%, зарегистрировано пять убийств по экстремистским мотивам", — говорится в докладе. Общий рост количества преступлений экстремистской направленности отражает, в первую очередь, уровень их выявляемости.

"Так, зафиксировано увеличение установленных криминальных деяний, предусмотренных ст. 280 ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), 280.1 ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ"), 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды") УК РФ, которые составили 87% от общего количества преступлений экстремистской направленности", — отмечается в докладе.

Сокращение числе желающих примкнуть к террористам

Генпрокуратура при этом отмечает сокращение числа россиян, пытающихся примкнуть к международным террористическим организациям. Ведомство связывает это с уничтожением террористических группировок в Сирии

"Уничтожение террористических группировок в Сирии привело к снижению числа граждан России, пытающихся примкнуть к рядам международных террористов, а также возвращающихся из зоны боевых действий", — отмечается в докладе. В связи с этим в 2017 году на четверть сократилось число преступлений, предусмотренных статьями 208 ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем"), 205. 3 ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") и 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") УК РФ.

В докладе поясняется, что в России долгое время происходил рост числа преступлений террористического характера. «За период с 2014 года по 2016 год их количество увеличилось практически в два раза. Подобная динамика была связана с привлечением к уголовной ответственности россиян, выехавших в Сирию. Их действия квалифицировались правоохранительными органами по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 205.5 УК РФ и 208 УК РФ, что существенно отражалось на росте статистических показателей», — указано в документе.

В 2017 году количество зарегистрированных преступлений террористической направленности в целом по стране уменьшилось на 16%. Незначительный рост преступлений террористического характера имел место лишь в Центральном, Уральском и Южном федеральных округах. Почти на треть уменьшилось число преступлений террористического характера, зарегистрированных в Северо-Кавказском федеральном округе.