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Следователи установили подозреваемого в гибели жительницы Карелии
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Следователи установили подозреваемого в гибели жительницы Карелии 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Тело 51-летней женщины было обнаружено в ее квартире в новогодние праздники.
Следователи установили подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Тело 51-летней женщины с явными признаками насильственной смерти было обнаружено в ее квартире в одном из поселков Суоярвского района 3 января. Выяснением обстоятельств ее гибели занялись следователи.
— В ходе следствия преступление раскрыто. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения,
— говорится в сообщении СК.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления, наказание за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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