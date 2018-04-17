Следователи установили подозреваемого в гибели жительницы Карелии

Тело 51-летней женщины было обнаружено в ее квартире в новогодние праздники.

Следователи установили подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Тело 51-летней женщины с явными признаками насильственной смерти было обнаружено в ее квартире в одном из поселков Суоярвского района 3 января. Выяснением обстоятельств ее гибели занялись следователи.

— В ходе следствия преступление раскрыто. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения,

— говорится в сообщении СК.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления, наказание за которое предусмотрено до 15 лет лишения свободы.