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Оперативники уголовного розыска УВД по ЦАО столицы задержали подозреваемых в разбое
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Оперативники уголовного розыска УВД по ЦАО столицы задержали подозреваемых в разбое 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве в Солнечногорском районе Подмосковья задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на медицинскую организацию.
В дежурную часть ОМВД России по Таганскому району поступило сообщение о том, что в помещении стоматологической клиники, расположенной на Рабочей улице, произошло разбойное нападение.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что двое неизвестных, угрожая предметами, похожими на нож и пневматический пистолет, похитили денежные средства организации, а также личное имущество и деньги сотрудницы фирмы. Один из злоумышленников выстрелил из пневматического пистолета в сторону врача клиники. После этого нападавшие скрылись. Врач от госпитализации отказался.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными уголовного розыска УВД по Центральному округу в Солнечногорском районе Подмосковья задержаны двое подозреваемых — приезжие из ближнего зарубежья 28 и 30 лет.
Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
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