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Пираты-браконьеры чуть не убили полицейского при штурме патрульного катера
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Пираты-браконьеры чуть не убили полицейского при штурме патрульного катера 

Деловое сообщество 2 часа назад
Уголовное дело против браконьера возбудили в Ростове. Об этом сообщает южное управление на транспорте СКР. Местный житель с подельниками занимался незаконным выловом рыбы. «В ночь на 7 апреля двое полицейских патрулировали реку Дон. Они увидели трех человек, которые незаконно ловили рыбу», — сообщает ведомство. Мужчины оказали сопротивление полицейским. Они протаранили лодку с сотрудниками, а после один из них проломил голову полицейскому удлинителем румпеля.
Теперь 36-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). На данный момент следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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