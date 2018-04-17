Пираты-браконьеры чуть не убили полицейского при штурме патрульного катера

Уголовное дело против браконьера возбудили в Ростове. Об этом сообщает южное управление на транспорте СКР. Местный житель с подельниками занимался незаконным выловом рыбы. «В ночь на 7 апреля двое полицейских патрулировали реку Дон . Они увидели трех человек, которые незаконно ловили рыбу», — сообщает ведомство. Мужчины оказали сопротивление полицейским. Они протаранили лодку с сотрудниками, а после один из них проломил голову полицейскому удлинителем румпеля.

Теперь 36-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). На данный момент следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.