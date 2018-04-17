В Самаре пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ по футболу

"В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков — участников объединения «Тойс», — говорится в документе.

В 2017 году по заявлениям прокуроров судом признаны экстремистскими пять организаций, в том числе «Рубеж Севера», «Тойс» и объединение «Артподготовка». В отношении их руководителей возбуждены три уголовных дела по статье 282.1 УК РФ в связи с организацией экстремистского сообщества. «В отношении лидера объединения „Тойс“ судом постановлен обвинительный приговор», — уточняется в докладе.