Ещё
В Самаре пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ по футболу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

В Самаре пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать ЧМ по футболу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Newsru.com
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать мероприятия чемпионата мира по футболу в Самаре. Об этом говорится в докладе генерального прокурора РФ Юрия Чайки Совету Федерации.
"В результате совместных действий правоохранительных органов и органов прокуратуры пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в Самаре, для чего ими планировалось привлечь футбольных болельщиков — участников объединения «Тойс», — говорится в документе.
В 2017 году по заявлениям прокуроров судом признаны экстремистскими пять организаций, в том числе «Рубеж Севера», «Тойс» и объединение «Артподготовка». В отношении их руководителей возбуждены три уголовных дела по статье 282.1 УК РФ в связи с организацией экстремистского сообщества. «В отношении лидера объединения „Тойс“ судом постановлен обвинительный приговор», — уточняется в докладе.
ТАСС: последние новости
СК: заявления о ходе расследования пожара в Кемерове не от следствия недопустимы Центральный аппарат ФСИН начал проверку после смерти бизнесмена в СИЗО Петербурга Гендиректор подрядчика Метростроя в Петербурге признался в неуплате налогов
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Крым попадет на украинские деньги168
Украинский космос оказался под угрозой из-за США108
Россия отказалась перевозить грузы НАТО510
Макрон назвал себя «ровней Путину»379
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение