В Удмуртии «сотрудник» телеканала «МатчТВ» избил своего обидчика

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии «сотрудник» телеканала «МатчТВ» избил своего обидчика. Мужчина разработал план мести после словесной перепалки, которая произошла у него на хоккее в Перми

В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что потерпевший и злоумышленник в ноябре 2017 года ездили на хоккейный матч, где между ними произошел конфликт, в ходе которого последний затаил обиду на потерпевшего и разработал план мести.

В начале марта 2018 года злоумышленник, представившись сотрудником телеканала «Матч ТВ», отправил потерпевшему СМС-сообщение, в котором попросил перезвонить ему. Во время разговора он представился сотрудником спортивного телеканала и предложил потерпевшему сняться в видеоролике, пообещав за съемки 5 тыс. рублей. Злодей назначил встречу в одном из торговых центров.

Встретившись в назначенное время в указанном месте, «сотрудник телеканала» вместо обещанной съемки и гонорара, избил обидчика.

Мировой судья признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.