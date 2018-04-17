Ещё
В Удмуртии «сотрудник» телеканала «МатчТВ» избил своего обидчика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
МЧС обратилось к москвичам
МЧС обратилось к москвичам

В Удмуртии «сотрудник» телеканала «МатчТВ» избил своего обидчика 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии «сотрудник» телеканала «МатчТВ» избил своего обидчика. Мужчина разработал план мести после словесной перепалки, которая произошла у него на хоккее в Перми.
В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что потерпевший и злоумышленник в ноябре 2017 года ездили на хоккейный матч, где между ними произошел конфликт, в ходе которого последний затаил обиду на потерпевшего и разработал план мести.
В начале марта 2018 года злоумышленник, представившись сотрудником телеканала «Матч ТВ», отправил потерпевшему СМС-сообщение, в котором попросил перезвонить ему. Во время разговора он представился сотрудником спортивного телеканала и предложил потерпевшему сняться в видеоролике, пообещав за съемки 5 тыс. рублей. Злодей назначил встречу в одном из торговых центров.
Встретившись в назначенное время в указанном месте, «сотрудник телеканала» вместо обещанной съемки и гонорара, избил обидчика.
Мировой судья признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Удмуртии задержали регионального курьера интернет-магазина по продаже наркотиков 10 лет колонии получил житель Ижевска за призывы к терроризму В Подмосковье женщину заподозрили в краже 7,3 млн рублей у уроженца Удмуртии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Крым попадет на украинские деньги168
Украинский космос оказался под угрозой из-за США108
Россия отказалась перевозить грузы НАТО510
Макрон назвал себя «ровней Путину»379
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение