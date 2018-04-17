Житель Аткарского района подозревается в убийстве знакомой

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 17 апреля. Согласно информации пресс-службы СУ СКР региона, 30-летний мужчина находился в гостях у своей 45-летней знакомой, где они совместно распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, причиной которой стали оскорбления, высказанные женщиной о родственниках гостя.

«В процессе конфликта мужчина нанес хозяйке жилища множественные удары ножом в область груди, шеи и головы. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы территориального СУ СКР, в настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.