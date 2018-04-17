Полиция Самары разыскивает насильника восьмилетней девочки

В ходе следствия установлено, что 13 декабря 2017 года, в период времени с 14:00 до 15:00, неустановленный мужчина, находясь в автомобиле недалеко от дома № 2 на улице Раздольной в Куйбышевском районе Самары , совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.

В ходе предварительного следствия составлен рисованный портрет злоумышленника, приметы: на вид около 40-50 лет, на лице и руках шрамов и татуировок нет, нет одного зуба на верхней челюсти, справа, возможно клыка, и одного зуба на нижней челюсти, какого именно потерпевшая не помнит. Уши немного торчат, губы не пухлые.