Полиция Самары разыскивает насильника восьмилетней девочки 

В производстве третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления находится уголовное дело, возбужденное по статье «Насильственные действия сексуального характера совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» УК РФ, по факту совершения неустановленным лицом насильственных действий сексуального характера в отношении девочки, 2009 года рождения, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
В ходе следствия установлено, что 13 декабря 2017 года, в период времени с 14:00 до 15:00, неустановленный мужчина, находясь в автомобиле недалеко от дома № 2 на улице Раздольной в Куйбышевском районе Самары, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.
В ходе предварительного следствия составлен рисованный портрет злоумышленника, приметы: на вид около 40-50 лет, на лице и руках шрамов и татуировок нет, нет одного зуба на верхней челюсти, справа, возможно клыка, и одного зуба на нижней челюсти, какого именно потерпевшая не помнит. Уши немного торчат, губы не пухлые.
При наличии положительной информации, сообщить следователю по телефону 339-12-71 или в дежурную часть ОП № 7 УМВД России по г. Самара по телефону 330-03-00.