42-летнего жителя Кошехабльского района будут судить за пьяную езду 

Прокуратура Кошехабльского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя с. Вольное.
«По версии органа дознания, в феврале 2018 года в с. Вольное Кошехабльского района местный житель, ранее постановлением суда подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, был задержан сотрудниками полиции, когда управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено прокуратурой мировому судье для рассмотрения по существу.
Санкцией ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ за совершенное преступление предусмотрено наказание вплоть до 2 лет лишения свободы, а также обязательное дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до 3 лет.