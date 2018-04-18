42-летнего жителя Кошехабльского района будут судить за пьяную езду

Прокуратура Кошехабльского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя с. Вольное.

«По версии органа дознания, в феврале 2018 года в с. Вольное Кошехабльского района местный житель, ранее постановлением суда подвергнутый административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, был задержан сотрудниками полиции, когда управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено прокуратурой мировому судье для рассмотрения по существу.