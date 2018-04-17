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В Адвокатской палате Башкирии прошел обыск
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В Адвокатской палате Башкирии прошел обыск 

ufa1.ru 51 минуту назад
Фото: ufa1.ru
Сегодня, 17 апреля, в Адвокатской палате Башкирии прошли обыски и выемка документов.
Следователи проверили документацию по делу задержанного адвоката Ромео Фарукшина. Мужчину подозревают в том, что за большую сумму денег он пообещал своему знакомому помощь в получении адвокатского статуса. Посредника в передаче части денег задержали 9 апреля, и он согласился сотрудничать со следствием. На следующий день на получении еще 250 тысяч рублей попался и сам Фарукшин.
Проведение обысков в Следственном комитете подтвердили, сообщив, что они ведутся в рамках расследования уголовного дела.
Задержанному адвокату предъявили обвинение в коммерческом подкупе и отправили на время следствия в СИЗО. Источник Ufa1 сообщил, что еще двое мужчин признались в том, что получили адвокатский статус за деньги.
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