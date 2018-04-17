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Сотрудники полиции Новой Москвы задержали подозреваемого в краже
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Сотрудники полиции Новой Москвы задержали подозреваемого в краже 

Наш Теплый стан 54 минуты назад
Фото: Наш Теплый стан
Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Красносельское» г. Москвы задержали подозреваемого в краже барсетки.
Как сообщает пресс-служба УВД по ТиНАО, в дежурную часть межмуниципального отдела полиции через службу «102» от служащего одной из столичных организаций поступило сообщение о краже имущества, принадлежащего посетителю. Как было установлено, потерпевший, подошел к окну обслуживания, оставив свою барсетку на скамье для ожидания. Вернувшись, он обнаружил ее пропажу. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, оперативники задержали подозреваемого в краже. Им оказался 23-летний приезжий. Как выяснилось, злоумышленник, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, похитил барсетку. При личном досмотре она была обнаружена. Изъята также часть денежных средств. Оставшимися похищенными денежными средствами молодой человек распорядился по своему усмотрению.
Подозреваемый задержан, ведется следствие.
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