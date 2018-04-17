Под Тамбовом женатый мужчина растлил 13-летнюю школьницу

Тамбовской области 23-летнего мужчину будут судить за растление 13-летней школьницы, сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в апреле 2016 года женатый молодой человек познакомился с 13-летней девочкой и начал с ней общаться по телефону и переписываться в соцсетях. Узнав школьницу поближе, молодой человек начал встречаться с ней втайне ото всех в заброшенном здании и заниматься развратными действиями.

Сейчас СК возбудил в отношении 23-летнего жителя Тамбовской области уголовное дело. Молодому человеку грозит реальный тюремный срок.