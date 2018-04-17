Ещё
Под Тамбовом женатый мужчина растлил 13-летнюю школьницу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Тамбовом женатый мужчина растлил 13-летнюю школьницу 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
В Тамбовской области 23-летнего мужчину будут судить за растление 13-летней школьницы, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, в апреле 2016 года женатый молодой человек познакомился с 13-летней девочкой и начал с ней общаться по телефону и переписываться в соцсетях. Узнав школьницу поближе, молодой человек начал встречаться с ней втайне ото всех в заброшенном здании и заниматься развратными действиями.
Сейчас СК возбудил в отношении 23-летнего жителя Тамбовской области уголовное дело. Молодому человеку грозит реальный тюремный срок.
АиФ: последние новости
Убийце девушек в белгородском Старом Осколе оставили пожизненный приговор Жителя Тамбовской области подозревают с интимной связи со школьницей Орловские полицейские нашли трех из четырех пропавших школьниц
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту13
Россия отказалась перевозить грузы НАТО330
Скрипалей отравили жидкостью97
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа47
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе109
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение