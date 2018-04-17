Бывший начальник пермского ГУ ФСИН приговорен к 10 годам колонии

"Бывший начальник ГУ ФСИН по Пермскому краю признан виновным по статье 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взяток лично и через посредника в особо крупном размере"). Ему назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права на три года занимать должности в госорганах и со штрафом в размере 3,3 млн рублей", — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что к этому наказанию частично присоединено наказание, которое в 2016 году уже было вынесено в отношении бывшего начальника краевого ГУ ФСИН, таким образом всего в колонии он проведет 12 лет. Вместе с руководителем осужден и еще один сотрудник ГУ ФСИН, бывший начальник исправительной колонии, который признан виновным в посредничестве, он заплатит 2,8 млн рублей штрафа.

По данным следствия, начальник регионального управления получил от предпринимателя три сертификата на приобретение турпутевок, а также две коллекционные серебряные монеты за помощь в заключении договоров на поставки с предпринимателем. Позже он получил от заместителя главы администрации сельского поселения земельный участок, за что обещал чиновнику покровительство и попустительство по службе в отношении своего подчиненного — начальника исправительной колонии, выступившего посредником при передаче и получении взятки.

"Рыночная стоимость земельного участка составила более 1,2 млн рублей, что является особо крупным размером. В ходе расследования уголовного дела на земельный участок наложен арест, а две коллекционные монеты, полученные в качестве взятки, изъяты", — уточнили в ведомстве.