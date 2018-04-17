Иностранный автомойщик изучил устройство элитных иномарок радии совершения краж в Краснодаре

Краснодар . 17 апреля — Новая Кубань. Пресс-служба УМВД по г. Краснодару сообщила о поимке 25-летнего гражданина сопредельного государства. Он причастен к серии краж, произошедших на ул. Дзержинского, Чкалова, Гаражной, Монтажников, Аэродромной и т. д.

Молодой человек приехал в Краснодар в декабре прошлого года. Он подрабатывал автомойщиком. И, видимо, такая жизнь ему надоела.

Молодой человек целенаправленно изучил информацию об устройстве дорогостоящих иномарок и пошел на дело.

Вначале в отдел полиции обратилась девушка, сообщив, что из её машины пропала одежда. Она пояснила что оставила сумку с вещами в багажнике авто, припаркованного возле многоквартирного дома на улице Дзержинского, а через несколько часов обнаружила пропажу.

Потом в полицию стали поступать заявления о кражах автомобильных фар и различных ценных предметов из салонов машин.

Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию и наведались к 25-летнему подозреваемому. Во время обыска в квартире, где он проживал, были обнаружены несколько видеорегистраторов и строительные инструменты.

Парень написал явку с повинной и рассказал, что сдавал чужое имущество в комиссионные магазины, либо продавал на рынках случайных прохожим.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело.