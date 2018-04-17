Ещё
Иностранный автомойщик изучил устройство элитных иномарок радии совершения краж в Краснодаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранный автомойщик изучил устройство элитных иномарок радии совершения краж в Краснодаре 

Новая Кубань 1 час назад
Краснодар. 17 апреля — Новая Кубань. Пресс-служба УМВД по г. Краснодару сообщила о поимке 25-летнего гражданина сопредельного государства. Он причастен к серии краж, произошедших на ул. Дзержинского, Чкалова, Гаражной, Монтажников, Аэродромной и т. д.
Молодой человек приехал в Краснодар в декабре прошлого года. Он подрабатывал автомойщиком. И, видимо, такая жизнь ему надоела.
Молодой человек целенаправленно изучил информацию об устройстве дорогостоящих иномарок и пошел на дело.
Вначале в отдел полиции обратилась девушка, сообщив, что из её машины пропала одежда. Она пояснила что оставила сумку с вещами в багажнике авто, припаркованного возле многоквартирного дома на улице Дзержинского, а через несколько часов обнаружила пропажу.
Потом в полицию стали поступать заявления о кражах автомобильных фар и различных ценных предметов из салонов машин.
Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию и наведались к 25-летнему подозреваемому. Во время обыска в квартире, где он проживал, были обнаружены несколько видеорегистраторов и строительные инструменты.
Парень написал явку с повинной и рассказал, что сдавал чужое имущество в комиссионные магазины, либо продавал на рынках случайных прохожим.
Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело.
Новая Кубань: последние новости
В Славянском районе сотрудница ФНС получила от бизнесменов взятки в размере 5 млн рублей В Новокубанске мужчина проснулся рядом с трупом сожительницы От незадачливого вора из Тихорецка убежала «добыча»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту13
Россия отказалась перевозить грузы НАТО330
Скрипалей отравили жидкостью97
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа47
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе109
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение