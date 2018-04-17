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В Советском возбуждено дело о растрате 11 миллионов, выделенных на реконструкцию детского лагеря
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В Советском возбуждено дело о растрате 11 миллионов, выделенных на реконструкцию детского лагеря 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Советском районе в отношении бывшего начальника Управления архитектуры и капитального строительства возбуждено уголовное дело о растрате бюджетных средств, выделенных на реконструкцию детского-оздоровительного лагеря «Окуневские зори».
«По результатам их рассмотрения в отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере»). Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Как установили сотрудники надзорного ведомства, в марте 2015 года Управление по делам архитектуры и капитального строительства администрации Советского района и архитектурно-строительная компания «Алмаз» заключили муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в загородном спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские зори». Начальником управления были подписаны акты приемки работ, по которым прошла оплата контракта. Фактически же, подрядчик выполнил лишь часть контракта. Сумма растраченных бюджетных средств составила более 11 миллионов рублей.
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