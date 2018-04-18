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Под Волгоградом мужчина вырубил 150 дубов
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Под Волгоградом мужчина вырубил 150 дубов 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Мужчина незаконно вырубил более 150 дубов в Даниловском районе Волгоградской области и продал древесину клиентам через интернет.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, о произошедшем стало известно от работника местного лесничества, который обратился в полицию. Он заметил, что неизвестный мужчина несколько месяцев подряд — с декабря по март — приходит в зеленую зону за деревьями. Причиненный им ущерб составил более 2,5 миллиона рублей. Выяснилось, что вырубкой дубов занимался 39-летний неработающий местный житель. Он попался полицейским в тот момент, когда снова приехал в лес за деревьями. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что продавал дрова через сайт объявлений. Сейчас полицейские пытаются установить сумму полученного им дохода. Правоохранители также возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до семи лет колонии.
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