Под Волгоградом мужчина вырубил 150 дубов

Мужчина незаконно вырубил более 150 дубов в Даниловском районе Волгоградской области и продал древесину клиентам через интернет.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, о произошедшем стало известно от работника местного лесничества, который обратился в полицию. Он заметил, что неизвестный мужчина несколько месяцев подряд — с декабря по март — приходит в зеленую зону за деревьями. Причиненный им ущерб составил более 2,5 миллиона рублей. Выяснилось, что вырубкой дубов занимался 39-летний неработающий местный житель. Он попался полицейским в тот момент, когда снова приехал в лес за деревьями. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что продавал дрова через сайт объявлений. Сейчас полицейские пытаются установить сумму полученного им дохода. Правоохранители также возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит до семи лет колонии.