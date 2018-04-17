В Волжском организаторов «финансовой прачечной» осудили на 4,5 и 7 лет

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, с марта 2009 года по декабрь 2015 года мужчины вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. Они получали нелегальный доход через сеть фиктивных предприятий. Счета последних мужчины использовали для транзита и обналичивания средств.

«Злоумышленники предлагали бизнесменам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика или искусственно уменьшить размер прибыли для того, чтобы те потом меньше платили налоги», — отметили в прокуратуре . Такая схема позволила мужчинам через семь подставных компаний обналичить 600 миллионов рублей, получив от своей деятельности доход в размере 5,9 миллиона рублей.

Вину в содеянном мужчины не признали