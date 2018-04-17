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В Волжском организаторов «финансовой прачечной» осудили на 4,5 и 7 лет
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В Волжском организаторов «финансовой прачечной» осудили на 4,5 и 7 лет 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил организаторов «финансовой прачечной» Михаила Плужникова, Андрея Степаненко и Ивана Мокшина к 7,5 и 4 годам колонии общего режима, а также оштрафовал их на 800 000, 500 000 и 400 000 рублей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, с марта 2009 года по декабрь 2015 года мужчины вели незаконную банковскую деятельность без регистрации и без специального разрешения. Они получали нелегальный доход через сеть фиктивных предприятий. Счета последних мужчины использовали для транзита и обналичивания средств.
«Злоумышленники предлагали бизнесменам за 1% от суммы операции обналичить имеющиеся на счетах деньги при сохранении анонимности плательщика или искусственно уменьшить размер прибыли для того, чтобы те потом меньше платили налоги», — отметили в прокуратуре. Такая схема позволила мужчинам через семь подставных компаний обналичить 600 миллионов рублей, получив от своей деятельности доход в размере 5,9 миллиона рублей.
Вину в содеянном мужчины не признали
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