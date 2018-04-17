Мужчина зарубил брата в Вологодской области

Житель Вологодской области убил брата во время ссоры. Конфликт произошел после употребления алкогольных напитков. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс‐службу СУ СКР по региону.

Преступление зафиксировали в деревне Покровское Вологодской области.

Один из братьев с целью убийства нанес другому удары топором по ноге и спине, руками, ногами, а также поленом по различным частям тела. В результате преступных действий обвиняемого

44-летний

мужчина скончался

пресс-служба