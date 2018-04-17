Жительница Сланцев заколола ножом своего сожителя

В городе Сланцы Ленинградской области женщину подозревают в убийстве своего сожителя.

16 апреля 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по Почтовому переулку в городе Сланцы, было обнаружено тело 37-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти.

По версии следствия, в этот день в квартире вместе с мужчиной находилась его 40-летняя сожительница. Между потерпевшим и женщиной возникла ссора, в ходе которой подозреваемая ударила мужчину ножом в грудь. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).