Около 120 патронов нашли дома у апшеронского полицейского

Апшеронске ( Краснодарский край ) сотрудника полиции подозревают в незаконном обороте боеприпасов. У него дома нашли 119 патронов. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СК

Следствие полагает, что в прошлом месяце при подсчете патронов полицейский выявил их излишек. Чтобы избежать дисциплинарного взыскания он отнес «лишние» боеприпасы домой. Их обнаружили при обыске оперативники ФСБ

В марте текущего года ногинские полицейские нашли у местного жителя оружейный склад времен Великой Отечественной войны.