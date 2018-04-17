Около 120 патронов нашли дома у апшеронского полицейского 

В Апшеронске (Краснодарский край) сотрудника полиции подозревают в незаконном обороте боеприпасов. У него дома нашли 119 патронов. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс‐службу регионального СУ СК.
Следствие полагает, что в прошлом месяце при подсчете патронов полицейский выявил их излишек. Чтобы избежать дисциплинарного взыскания он отнес «лишние» боеприпасы домой. Их обнаружили при обыске оперативники ФСБ.
В марте текущего года ногинские полицейские нашли у местного жителя оружейный склад времен Великой Отечественной войны.