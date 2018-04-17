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Германия выдала России беглого сотрудника «Газпромбанка», укравшего 236 млн рублей
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Германия выдала России беглого сотрудника «Газпромбанка», укравшего 236 млн рублей 

pasmi.ru 1 час назад
Власти Германии экстрадировали бывшего топ-менеджера дагестанского филиала «Газпромбанка», обвиняемого в хищении у банка более 236 млн рублей. Клерк поставил на поток выдачу автокредитов под несуществующие автомобили, а когда афера раскрылась, сбежал из России.
Тур в Германию завершился арестом
Генпрокуратура России сообщила о завершении экстрадиции бывшего сотрудника «Газпромбанка» Юнуса Валиева, обвиняемого в групповом мошенничестве и объявленного в международный розыск в апреле 2016 года. Два года мужчина отсиживался в Германии, но теперь ему предстоит ответить за хищение почти 236 млн рублей.
В сообщении надзорного ведомства говорится, что беглец работал главным специалистом отдела безопасности филиала ОАО «Газпромбанк» в Махачкале, когда начал оформлять автокредиты на подставных лиц. По поддельным документам мошенник «покупал» несуществующие автомобили в аффилированных с ним компаниях ООО «ТрейдМотор», ООО «Прогресс Строй» и ООО «Империя». В этом ему помогали еще несколько человек, между которыми распределялись все похищенные средства.
К слову, Валиева задержали через полгода после объявления в розыск, еще полтора года длился процесс оформления его выдачи российским правоохранительным органам.
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