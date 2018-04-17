Суд изберет меру пресечения евромайдановскому стрелку Бубенчику 24 апреля

Об этом сообщил его адвокат Игорь Коржук изданию «Украинская правда».

«Рассмотрение ходатайства назначено на 24 апреля в Печерском районном суде Киева», — сказал он.

Адвокат пока не ознакомился с текстом ходатайства, но, по его словам, речи о взятии Бубенчика под стражу в нем не идет.

3 апреля Иван Бубенчик был доставлен в Печерский суд Киева для избрания ему меры пресечения. Сторона обвинения ходатайствовала об аресте. Бубенчику были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины , в том числе — «убийство сотрудника правоохранительных органов и военнослужащего внутренних войск».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отстранил Горбатюка от этого дела из-за, пояснив свое решение неправильной квалификации действий обвиняемого и назначил прокурором по делу своего заместителя. 5 апреля заместитель Генпрокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила Бубенчику о замене обвинения, Теперь его подозревают лишь в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обращении с оружием.

Бубенчик отверг все предъявленные ему обвинения, несмотря на то, что еще в 2016 году публично признал, что первым открыл огонь по бойцам спепцподразделения «Беркут» в Киеве в 2014 году и убил двух силовиков.