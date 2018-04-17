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Под Саратовом пьяный мужчина убил свою знакомую из-за оскорблений
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Под Саратовом пьяный мужчина убил свою знакомую из-за оскорблений 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В посёлке Лопуховка Аткарского района Саратовской области произошло убийство 45-летней женщины, по предварительным данным, 30-летний знакомый убитой не стерпел оскорбления в свой адрес и заколол её ножом, сообщает СУ СК РФ в регионе.
Согласно материалам уголовного дела, ночью 17 апреля 2018 года в одном из частных домов села было обнаружено тело 45-летней женщины с множественными ранениями живота, груди и шеи, по подозрению в убийстве был задержан 30-летний мужчина, который распивал алкогольные напитки с потерпевшей в день убийства. В ходе следствия было установлено, что между убитой и подозреваемым возник конфликт, женщина оскорбила мужчину, после чего он взял кухонный нож и нанёс несколько ударов. От полученных травм она скончалась на месте.
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