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Не все точки над i: прокуратура Оренбурга обжалует приговор Сергею Макееву
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Не все точки над i: прокуратура Оренбурга обжалует приговор Сергею Макееву 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Прокуратура обжалует приговор бывшему начальнику управления жилищной политикой Оренбурга.
О недовольстве слишком мягким приговором Сергею Макееву рассказал прокурор Оренбурга Андрей Жугин в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге». По его словам, это первое в России судебное дело по программе переселения чиновника такого уровня.
Напомним, по версии следствия, Сергей Макеев подписал акты приема квартир в еще недостроенных домах на улицах Турбинной и Заводской, всего речь идет о 94 квартирах для детей сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Сумму ущерба, нанесенную Макеевым, оценили в 100 миллионов рублей. Прокуратура просила для экс-чиновника реальное лишение свободы. 9 апреля в Центральном районном суде оглашен приговор, Макеев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. приговор не вступил в силу.
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