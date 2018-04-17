Не все точки над i: прокуратура Оренбурга обжалует приговор Сергею Макееву

Прокуратура обжалует приговор бывшему начальнику управления жилищной политикой Оренбурга

Напомним, по версии следствия, Сергей Макеев подписал акты приема квартир в еще недостроенных домах на улицах Турбинной и Заводской, всего речь идет о 94 квартирах для детей сирот и переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Сумму ущерба, нанесенную Макеевым, оценили в 100 миллионов рублей. Прокуратура просила для экс-чиновника реальное лишение свободы. 9 апреля в Центральном районном суде оглашен приговор, Макеев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. приговор не вступил в силу.