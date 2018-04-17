В Нижегородской области полицейские разоблачили мужчину, сделавшего ложный донос о преступлении

В одном из районных центров Нижегородской области сотрудники полиции, в ходе оперативных мероприятий, проводимых по заявлению о грабеже, выяснили, что мужчина придумал криминальную историю, чтобы скрыть от супруги свои «романтические» приключения.

Заявление о совершении грабежа мужчины, занимавшегося частным извозом, поступило в один из ОВД районного центра Нижегородской области в начале апреля. Мужчина заявил стражам порядка, что пассажир неожиданно напал на него с ножом и потребовал остановить машину. После этого нападавший вытолкнул заявителя на обочину дороги, а сам скрылся на его авто.

В результате проведения комплекса оперативных мероприятий, полицейские обнаружили автомобиль потерпевшего на выезде из населённого пункта. В салоне автомобиля был беспорядок.

С целью установления подробностей произошедшего заявитель неоднократно опрашивался полицейскими, которые пытались максимально восстановить события, чтобы выйти на след подозреваемого. У членов следственно-оперативной группы постепенно сложилось мнение, что от раза к разу рассказ мужчины о произошедшем немного менялся. Нестабильные показания заявителей о неважных для обывателя мелочах, имеющих большое значение для опытных оперативников, натолкнули сотрудников полиции на версию, что мужчина придумал историю об ограблении. Эта версия, после проверки, нашла подтверждение.

Мнимый потерпевший, запутавшись в вопросах опытных полицейских, признался им, что инсценировал угон, чтобы скрыть от жены факт адюльтера. Как оказалось, в день псевдо ограбления, у него завязалось романтическое знакомство с пассажиркой. Утром мужчина вспомнил, что после ночной работы должен принести супруге деньги, которых фактически он не заработал. Чтобы создать себе алиби по поводу отсутствия ночью дома и неимения заработка, мужчина решил инсценировать ограбление и угон своего автомобиля. Он оставил машину на малолюдной улице, документы и ключи бросил рядом с ней, устроил в салоне беспорядок, испачкался и пошел писать заявление в полицию. Однако план по сокрытию прелюбодеяния лжепотерпевшему помешала реализовать внимательность полицейских. Он запутался в показаниях так, что пришлось сознаться в содеянном.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.