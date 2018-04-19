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«Ваша карта заблокирована»: самарский мошенник украл по СМС 100 тысяч рублей
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«Ваша карта заблокирована»: самарский мошенник украл по СМС 100 тысяч рублей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Промышленном районном суде закончились слушания по делу 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в мошенничестве.
— В феврале прошлого года злоумышленник по телефону сумел украсть с банковских карт более 100 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Промышленного района.
Первой жертвой мужчины стала местная жительница. 6 февраля мошенник в телефонном разговоре узнал все секретные данные карты: номер, срок действия и трехзначный защитный код. Получив эту информацию, он через личный кабинет перевел себе 34 204 рубля.
Через 10 дней, 16 февраля, мошенник отправил СМС жителю Рязанской области. Мужчину напугали возможной блокировкой карты. Чтобы не остаться без денег, он позвонил по указанному в сообщении телефону. Ему ответил «работник банка». «Служащий» попросил набрать комбинацию цифр. Но вместо разблокировки карты житель Рязанской области перевел мошеннику 67 500 рублей.
Суд Промышленного района приговорил злоумышленника к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
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