«Ваша карта заблокирована»: самарский мошенник украл по СМС 100 тысяч рублей

В Промышленном районном суде закончились слушания по делу 38-летнего местного жителя. Его признали виновным в мошенничестве.

— В феврале прошлого года злоумышленник по телефону сумел украсть с банковских карт более 100 тысяч рублей, — рассказали в прокуратуре Промышленного района.

Первой жертвой мужчины стала местная жительница. 6 февраля мошенник в телефонном разговоре узнал все секретные данные карты: номер, срок действия и трехзначный защитный код. Получив эту информацию, он через личный кабинет перевел себе 34 204 рубля.

Через 10 дней, 16 февраля, мошенник отправил СМС жителю Рязанской области . Мужчину напугали возможной блокировкой карты. Чтобы не остаться без денег, он позвонил по указанному в сообщении телефону. Ему ответил «работник банка». «Служащий» попросил набрать комбинацию цифр. Но вместо разблокировки карты житель Рязанской области перевел мошеннику 67 500 рублей.