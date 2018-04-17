В Рязани сотрудники антинаркотических подразделений полиции изъяли оптовую партию гашиша

Арестован ранее судимый уроженец Краснодарского края , который подозревается в организации поставок наркотика из Москвы

Полицейские в результате проведенной операции на улице Васильевской задержали 31-летнего уроженца Краснодарского края. Оперативники имели все основания полагать, что ранее судимый мужчина, занимавший руководящую должность на одном из небольших предприятий пищевой промышленности региона, причастен к наркоторговле.

В ходе обследования квартиры, которую снимал менеджер, сотрудники антинаркотических подразделений обнаружили 364 грамма гашиша, 0,2 грамма героина, электронные весы и средства связи. Гашиш представлял собой четыре брикета, маркированных печатями зарубежной лаборатории-изготовителя.

Установлено, что ранее в городе Москве злоумышленник был осужден за незаконный оборот наркотиков и после освобождения из исправительной колонии смог получить в Рязани хорошо оплачиваемую работу. Одновременно, используя связи в криминальной среде столицы, мужчина наладил оптовые поставки в Рязань гашиша. Изъятый наркотик предназначался для дальнейшей реализации через розничных сбытчиков.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ — приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере. Данное деяние наказывается лишением свободы на срок до 20 лет. По ходатайству следствия суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе оперативных мероприятий, направленных на пресечение деятельности других звеньев данной «наркоцепи», полицейские задержали 25-летнего сообщника арестованного. При обследовании в квартире молодого человека изъято 4 грамма гашиша. Наркотик он получил в качестве оплаты за доставку изъятой оптовой партии. В отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Проводится расследование деятельности подозреваемых.