Ещё
Тюремщику заплатили килограммовыми серебряными монетами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюремщику заплатили килограммовыми серебряными монетами 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Бывшего начальника Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Пермскому краю Александра Соколова приговорили к 10 годам заключения за взятки в виде коллекционных монет, туристических путевок и земельного участка. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Бывшего тюремщика также оштрафовали на 3,3 миллиона рублей и лишили звания генерал-лейтенанта внутренней службы. С учетом приговора Дорогомиловского суда Москвы от 8 июля 2016 года, который признал Соколова виновным в мошенничестве и осудил на пять лет, общий срок лишения свободы составил 12 лет.
Следствием и судом установлено, что в 2012-2013 годах Соколов получил от предпринимателя в качестве взятки три сертификата на приобретение туристических путевок общей стоимостью 400 тысяч рублей, две коллекционные монеты, выполненные из серебра, весом 1 и 3 кг, стоимостью 81 тысяча и 180 тысяч рублей соответственно. За это вознаграждение Соколов помог предпринимателю, у которого был свой производственный цех, с заключением договоров на поставки продуктов для учреждений уголовно-исполнительной системы.
Кроме того, во второй половине 2012 года Соколов получил от заместителя главы администрации сельского поселения через начальника исправительной колонии №29 взятку в виде земельного участка площадью 0,5 гектара за покровительство. Рыночная стоимость земли составила более 1,2 миллиона рублей.
Бывший начальник колонии, выступивший посредником при передаче взятки, оштрафован судом на 2,8 миллиона рублей.
По первому приговору, вынесенному Дорогомиловским судом, Соколов похитил путем мошенничества 300 тысяч долларов у столичного бизнесмена Юрия Пескова, обещая защиту от бывшего компаньона, отбывающего наказание в Пермском крае, пишет газета «Коммерсантъ».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО337
Скрипалей отравили жидкостью101
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа48
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе112
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение