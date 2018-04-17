Тюремщику заплатили килограммовыми серебряными монетами

Бывшего тюремщика также оштрафовали на 3,3 миллиона рублей и лишили звания генерал-лейтенанта внутренней службы. С учетом приговора Дорогомиловского суда Москвы от 8 июля 2016 года, который признал Соколова виновным в мошенничестве и осудил на пять лет, общий срок лишения свободы составил 12 лет.

Следствием и судом установлено, что в 2012-2013 годах Соколов получил от предпринимателя в качестве взятки три сертификата на приобретение туристических путевок общей стоимостью 400 тысяч рублей, две коллекционные монеты, выполненные из серебра, весом 1 и 3 кг, стоимостью 81 тысяча и 180 тысяч рублей соответственно. За это вознаграждение Соколов помог предпринимателю, у которого был свой производственный цех, с заключением договоров на поставки продуктов для учреждений уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, во второй половине 2012 года Соколов получил от заместителя главы администрации сельского поселения через начальника исправительной колонии №29 взятку в виде земельного участка площадью 0,5 гектара за покровительство. Рыночная стоимость земли составила более 1,2 миллиона рублей.

Бывший начальник колонии, выступивший посредником при передаче взятки, оштрафован судом на 2,8 миллиона рублей.