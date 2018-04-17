Воронежский облсуд отправил экс-начальника угрозыска в тюрьму на 11 лет за торговлю героином 

Экс-полицейский вину так и не признал. Воронежский облсуд во вторник, 17 апреля, утвердил приговор экс-начальнику районного уголовного розыска Владимиру Зубареву. Бывшего полицейского осудили за торговлю героином на 11 лет, приговор вступил в законную силу. В апелляции защита указала на многочисленные нарушения, допущенные при сборе доказательств. На судебном заседании Зубарев и вовсе отрицал вину и пояснил, что его дело появилось для поднятия статистики. Экс-полицейский и его адвокат Геннадий Камихин также указали, что при обысках не нашли наркотиков, денег и следов ДНК Зубарева на пакетах с наркотиками. Камихин попросил суд прекратить уголовное преследование в связи с отсутствием в действиях Зубарева состава преступления. Однако гособвинитель Лариса Малесикова назвала приговор законным и обоснованным, попросив суд оставить приговор Панинского райсуда без изменения, а жалобу осуждённого и его адвоката без удовлетворения. Облсуд приговор утвердил.
В сентябре 2017 года Владимир Зубарев получил за сбыт наркотиков беспрецедентный срок — 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения. События, легшие в основу обвинения Владимира Зубарева, произошли в октябре 2016 года. Суд установил, что начальник угрозыска встретился со своим знакомым и предложил ему купить героин. До службы в полиции мужчина служил конвоиром в колонии, где сидел этот знакомый, и потому знал, что знакомый употреблял наркотики. Зубарев несколько раз встречался с потенциальный клиентом, а потом продал 5,6 г героина за 5 тыс. рублей. К тому времени он находился под наблюдением, и оперативники ФСБ зафиксировали преступление. Позже полицейский сам позвонил клиенту и предложил ему ещё раз купить наркотики. Владимир Зубарев и покупатель встретились в автомобиле, припаркованном у ТЦ «Левый берег» 28 октября 2016 года. Там состоялась новая сделка — правоохранитель 1,45 г героина за 2,4 тыс. рублей. Когда «клиент» вышел из автомобиля полицейского, дорогу машине перекрыли сотрудники ФСБ. Сдаваться коллегам Зубарев не собирался. Он выехал задним ходом на встречную полосу и поехал от торгового центра на большой скорости. Оперативники отправились в погоню и догнали полицейского в районе станции «Придача». Сотрудникам ФСБ пришлось применить оружие — сделать предупредительный выстрел в воздух и стрелять по колесам машины. Зубарева задержали. Всё время следствия и суда Владимир Зубарев находился под арестом. Его судили по двум эпизодам особо тяжких преступлений — незаконный сбыт наркотиков в значительном размере (п. «б» ч. 3 ст.228.1 УК РФ) и незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ). За последнее законом предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Оксана Грибкова