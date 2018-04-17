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Иностранец пытался «купить» права у начальника ГИБДД Краснокамска
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Иностранец пытался «купить» права у начальника ГИБДД Краснокамска 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Краснокамске иностранца подозревают в покушении на дачу взятки начальнику подразделения ГИБДД. 30 тысяч рублей мужчина предлагал полицейскому за незаконное получение водительского удостоверения.
Уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки» возбудили в отношении 29-летнего иностранного гражданина.
«Утром 12 апреля в служебном кабинете начальника отделения отдела ГИБДД ОМВД России по Краснокамскому району подозреваемый пытался передать сотруднику полиции взятку в сумме 30 тысяч рублей за незаконное получение водительского удостоверения, без сдачи соответствующих экзаменов», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Полицейский принять деньги отказался и сообщил о противоправных действиях в дежурную часть отдела полиции. Материалы передали в следственные органы СКР.
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