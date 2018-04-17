Иностранец пытался «купить» права у начальника ГИБДД Краснокамска

В Краснокамске иностранца подозревают в покушении на дачу взятки начальнику подразделения ГИБДД. 30 тысяч рублей мужчина предлагал полицейскому за незаконное получение водительского удостоверения.

Уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки» возбудили в отношении 29-летнего иностранного гражданина.

«Утром 12 апреля в служебном кабинете начальника отделения отдела ГИБДД ОМВД России по Краснокамскому району подозреваемый пытался передать сотруднику полиции взятку в сумме 30 тысяч рублей за незаконное получение водительского удостоверения, без сдачи соответствующих экзаменов», — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Полицейский принять деньги отказался и сообщил о противоправных действиях в дежурную часть отдела полиции. Материалы передали в следственные органы СКР.