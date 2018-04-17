В Твери полицейскими пресечен факт незаконного оборота наркотических средств

При отработке оперативной информации сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области возле одного из домов в Твери задержана 23-летняя местная жительница по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.

При личном досмотре у задержанной обнаружено и изъято 50 свертков с порошкообразным веществом. Исследованием Экспертно-криминалистического центра УМВД установлено, что в свертках находилось наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой 40 граммов.

Подозреваемая задержана в порядке статей 91-92 УПК РФ. В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом.

В настоящее время полицейскими проводится ряд оперативных мероприятий, устанавливается, где приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.