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В Твери полицейские арестовали мужчину за попытку сбыта наркотиков
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В Твери полицейские арестовали мужчину за попытку сбыта наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Тверская неделя
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери задержан 22-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.
В ходе обыска в арендованной злоумышленником квартире полицейские обнаружили и изъяли 21 свёрток из полимерного материала с порошкообразным веществом. Согласно исследованию ЭКЦ УМВД изъятое является героином общей массой 47 граммов, что относится к крупному размеру. По данным оперативников, наркотик фигурант планировал распространять на территории Твери бесконтактным способом посредством «закладок».
Злоумышленник находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.
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