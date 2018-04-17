Ещё
Нижегородский подросток воткнул нож в грудь 44-летнему соседу по общежитию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородский подросток воткнул нож в грудь 44-летнему соседу по общежитию 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В нижегородском суде будет рассмотрено дело против 17-летнего подростка, который воткнул нож в грудь 44-летнему соседу по общежитию. Подробности конфликта рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
Соседи по общежитию повздорили вечером 4 февраля. По предварительным данным, юноше не понравилось, что мужчина не убрал за собой на кухне и в местах общего пользования. Из-за этого он ударил его ножом в грудь. Дома он не стал оставаться и убежал.
К счастью, пострадавший выжил и был госпитализирован в больницу. Эксперты установили, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
«Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме. Он не трудоустроен, имеет инвалидность», — рассказали в СК.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Нижегородца осудили за проколотые 18 колес автомобилей 28 нижегородцев стали жертвами директора турфирмы Экс-сотрудник детского нижегородского лагеря осужден за изнасилование детей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
Россия отказалась перевозить грузы НАТО347
Скрипалей отравили жидкостью103
«Непригоден»: Коми рассказал о московских проститутках Трампа48
Новый удар по Сирии назвали сбоем в системе112
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
00:52
Голодающая звезда сериалов остался без квартиры
Шоу-бизнес
00:44
На фестивале «Пасхальный дар» побывали 5 млн человек
Новости Москвы
02:51
Путин и Трамп могут встретиться в «третьей стране»
Политика
00:33
Адвокат объяснил оправдание Лесли и Рыбки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение