Нижегородский подросток воткнул нож в грудь 44-летнему соседу по общежитию

В нижегородском суде будет рассмотрено дело против 17-летнего подростка, который воткнул нож в грудь 44-летнему соседу по общежитию. Подробности конфликта рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета

Соседи по общежитию повздорили вечером 4 февраля. По предварительным данным, юноше не понравилось, что мужчина не убрал за собой на кухне и в местах общего пользования. Из-за этого он ударил его ножом в грудь. Дома он не стал оставаться и убежал.

К счастью, пострадавший выжил и был госпитализирован в больницу. Эксперты установили, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

«Обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме. Он не трудоустроен, имеет инвалидность», — рассказали в СК.