В челнинском парке у женщины изъяли пистолет Erma Erfurt 

На территории одного из парков в Набережных Челнах сотрудники полиции изъяли пистолет у 27-летней женщины. Уточняется, что вооружена барышня была Erma Erfurt калибра 26 мм 1940 года выпуска. Пистолет переделали под стрельбу охотничьими патронами, говорится в сообщении пресс-службы МВД РТ. По факту возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде. В МВД РТ напоминают, добровольная сдача оружия освобождает от уголовной ответственности. Сейчас же подозреваемой грозит до 3 лет лишения свободы.