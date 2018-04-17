СК возбудил дело по факту смерти мужчины в Дзержинской горбольнице 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти в Дзержинской горбольнице 44-летнего Газиза Гизатулина.
Об этом RT сообщили в ведомстве.
Отмечается, что следователи завели дело по статье 109 часть 2 УК («Причинение смерти по неосторожности»).
Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в Дзержинской горбольнице 44-летнего Газиза Гизатулина. По словам жены погибшего, она вызывала к мужу на дом скорую помощь, однако бригада так и не приехала.
Женщине пришлось самостоятельно везти супруга в больницу, но там врачи, как она уверяет, отказались осматривать больного. Вскоре мужчина скончался.
В Министерстве здравоохранения Московской области уже признали, что вина за смерть пациента лежит на медучреждении.