Житель Сасово «обчистил» офис агентства кадастровых работ

В Сасове за совершение кражи из офиса местный житель получил условный срок. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как установил суд, осенью прошлого года в вечернее время подсудимый проник в офисное помещение ООО «Агентство кадастровых работ», расположенное на ул. 40 лет Октября в Сасове, с целью хищения имущества. Оказавшись внутри, злоумышленник похитил из ящика стола 350 рублей и 2000 рублей из сейфа. Воришку едва не застукала вернувшаяся в офис сотрудница, чьи деньги он похитил, однако ему удалось незаметно скрыться. Похищенные денежные средства подсудимый потратил на собственные нужды.

Саосовский райсуд признал обвиняемого виновным по п. "б" ч.2 ст. 158 УК РФ и назначил ему 2 года 7 месяцев условного лишения свободы, с испытательным сроком 2 года. Также его обязали в течение 4 месяцев возместить вред потерпевшей сотруднице офиса в общей сумме 2350 рублей.

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