В Петербурге задержали подозреваемых в связях с террористической организацией 

ТАСС, 20 апреля. Подозреваемые в связи с вербовщиком террористической организации через заблокированный Роскомнадзором мессенджер Telegram задержаны в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"Использовавшие Telegram для связи с вербовщиком террористической организации задержаны на 48 часов в порядке ст. 91 УПК РФ", — сообщили в СК.
Следственный комитет разместил на своем канале в YouTube видео, на котором сотрудники спецназа СОБР в одной из квартир задерживают не менее семи подозреваемых.
Следователи планируют в ближайшее время ходатайствовать об их аресте.