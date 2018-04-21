Суд в Петербурге арестовал подозреваемого в связях с террористами через Telegram

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 21 апреля. / ТАСС /. Выборгский районный суд Петербурга на два месяца отправил в СИЗО Мурафжона Исакова, подозреваемого в связи с вербовщиком террористической организации через заблокированный Роскомнадзором мессенджер Telegram. Об это в субботу сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурафжона Исакова, сроком на два месяца, по 18 июня 2018 года", — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что подозреваемый против такой меры пресечения не возражал. Также на субботу запланировано избрание меры пресечения второму подозреваемому в связях с вербовщиком через заблокированный мессенджер.

Ранее ТАСС сообщал, что уголовное дело о подготовке к участию в деятельности террористической организации возбуждено в Петербурге в отношении двух 21-летних граждан одной из республик Средней Азии. Подозреваемые использовали для связи мессенджер Telegram. Следователи отмечали, что это первое в Петербурге дело по покушению на участие в террористической организации, в котором фигурирует мессенджер.

По данным следствия, подозреваемые с декабря прошлого года по апрель 2018 года в Санкт-Петербурге, используя социальные группы в интернете, подтвердили неустановленному лицу желание принять участие в деятельности международной террористической организации в одной из стран Ближнего Востока, отправив фотоснимки своих паспортов.