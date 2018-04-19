СК: подозреваемые в терроризме в Петербурге выходцы из Средней Азии использовали Telegram

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 19 апреля. / ТАСС /. Уголовное дело о подготовке к участию в деятельности террористической организации в Петербурге возбудили в отношении граждан одной из республик Средней Азии. Об этом говорится в сообщении управления по Петербургу СК РФ . По данным следствия, подозреваемые использовали для связи мессенджер Telegram.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летних граждан одной из республик Средней Азии по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч.2 ст. 205.5 УК РФ ("Покушение на участие в деятельности террористической организации")", — говорится в сообщении СК.

По данным следствия, подозреваемые с декабря 2017 года по апрель 2018 года в Санкт-Петербурге, используя социальные группы в интернете, подтвердили неустановленному лицу желание принять участие в деятельности международной террористической организации в одной из стран Ближнего Востока, отправив фотоснимки своих паспортов. «Данное неустановленное лицо сообщило им безопасный путь выезда из России в обход контроля сотрудников правоохранительных органов , а также высказало намерение оказать содействие в доставлении в тренировочный лагерь террористической организации», — уточнили в СК.

Там добавили, что для связи с вербовщиком фигуранты дела использовали мессенджер Telegram. «10 апреля 2018 года соучастники приобрели авиабилеты для последующего вылета из России и перемещения на территорию указанной страны. Однако злоумышленники не смогли довести преступление до конца, поскольку были задержаны следователями совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России », — пояснили в СК.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения.