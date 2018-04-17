Кубанского наркомана будут судить за неудачную попытку откупиться от полиции

Краснодар . 17 апреля — Новая Кубань. Южная транспортная прокуратура сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении 47— летнего ранее судимого гражданина.

Он был замечен в незаконном хранении марихуаны (каннабиса). Мужчина собрал наркотик с дикорастущего растения конопли и носил его с собой с целью личного употребления.

В январе в отношении него велась процессуальная проверка сотрудниками Ейского линейного отделения полиции Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.

Подозреваемого вызвали в отдел.

Мужчина уже ранее привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Он был приговорен к исправительным работам, но не отбыл их.

Получать ещё один срок кубанцу явно не хотелось.

За 5 тысяч рублей он предложил полицейскому не проводить каких-либо дальнейших разбирательств и «замять» историю. Но сотрудник правоохранительных органов на совершение коррупционного преступления не пошел.

Теперь материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), ч. 1 ст. 291. 2 (дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей) переданы в суд.