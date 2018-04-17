В Перми вынесли приговор бывшему начальнику ГУФСИН края

Их признали виновными в получении крупных взяток.

Александру Соколову назначено наказание в виде десяти лет в колонии строгого режима . К этому частично присоединили наказание по приговору Дорогомиловского районного суда Москвы (от 8 июля 2016 года). В итоге экс-начальник ГУФСИН края проведёт в колонии строгого режима 12 лет. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в 3,3 млн рублей. Также его лишили звания генерал-лейтенант внутренней службы и лишили права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Его бывший подчиненный за пособничество приговорён к штрафу в размере 2,8 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в 2012-2013 годах начальник регионального управления ФСИН России получил от предпринимателя в качестве взятки три сертификата на приобретение турпутёвок общей стоимостью 400 тысяч рублей, две коллекционные монеты, выполненные из серебра, весом 1 и 3 кг, стоимостью 81 тысяча и 180 тысяч рублей соответственно.

Взятку Соколов взял от предпринимателя за помощь в получении заявки на поставку продуктов.

Кроме того, во второй половине 2012 года начальник ГУФСИН получил от заместителя главы администрации сельского поселения взятку в виде земельного участка площадью 0,5 га.

Чтобы скрыть преступление, в январе 2013 года генерал «подарил» участок своему родственнику. Его рыночная стоимость составила более 1,2 млн рублей, что является особо крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела на земельный участок наложен арест, а две коллекционные монеты, полученные в качестве взятки, изъяты.

На имущество обвиняемых на общую сумму более 4,5 млн рублей наложили арест.